Apple презентувала перше відео про новий iPhone 6s

08:39, 10 вересня 2015
Наука та IT
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В інтернеті з'явився перший рекламний ролик про новий смартфон iPhone 6s, презентований компанією Apple вчора. 

REUTERS

Відповідний відеозапис оприлюднили на YouTube-каналі Apple. 

На відео можна побачити усі переваги нового смартфона: додаткові дії (так звані peek і pop), якщо сильно натиснути на екран, дисплей-спалах для фронтальної камери та  рожевий корпус. 

Як повідомляв УНІАН, вчора у Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium відбулася презентація нових iPhone 6s та 6s plus. Вони отримали функції для селфі, спрощеного перегляду контенту, а також потужну фотокамеру. 

iPhone 6s і iPhone 6s plus також оснащені 5-мегапіксельною фронтальною камерою

Також повідомляється, що кнопка нового iPhone реагує на відбиток пальця вдвічі швидше.

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