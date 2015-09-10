Apple презентувала перше відео про новий iPhone 6s
08:39, 10 вересня 2015Наука та IT
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В інтернеті з'явився перший рекламний ролик про новий смартфон iPhone 6s, презентований компанією Apple вчора.
REUTERS
Відповідний відеозапис оприлюднили на YouTube-каналі Apple.
На відео можна побачити усі переваги нового смартфона: додаткові дії (так звані peek і pop), якщо сильно натиснути на екран, дисплей-спалах для фронтальної камери та рожевий корпус.
Як повідомляв УНІАН, вчора у Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium відбулася презентація нових iPhone 6s та 6s plus. Вони отримали функції для селфі, спрощеного перегляду контенту, а також потужну фотокамеру.
iPhone 6s і iPhone 6s plus також оснащені 5-мегапіксельною фронтальною камерою
Також повідомляється, що кнопка нового iPhone реагує на відбиток пальця вдвічі швидше.
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