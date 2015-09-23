Аудиторія Instagram перевищила 400 мільйонів користувачів
Глобальна аудиторія Instagram перевищила 400 мільйонів користувачів, збільшившись на 100 мільйонів усього за дев'ять місяців.
Про це повідомляється у блозі фотосервісу, передає Лента.ру.
За даними Instagram, більш як 75 відсотків користувачів сервісу проживають за межами США. Більше половини приросту аудиторії забезпечили користувачі з Європи та Азії, при цьому найбільшу активність проявили жителі Бразилії, Японії та Індонезії.
Про досягнення позначки в 200 мільйонів активних користувачів Instagram повідомляв у грудні 2014 року. Дев'ятьма місяцями раніше чисельність аудиторії перевалила за позначку 100 мільйонів.
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У повідомленні фотосервісу зазначається, що за чисельністю аудиторії Instagram продовжує випереджати сервіс мікроблогів Twitter, у якого налічується 316 мільйонів користувачів.
За чотири роки існування Instagram загальна кількість фотографій, розміщених на сервісі, перевищила 30 мільярдів. Щодня користувачі Instagram обмінюються більш ніж 70 мільйонами фотографій і відеороликів, які отримують понад 2.5 мільярди лайків за день.
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Раніше УНІАН повідомляв, що фотосервіс Instagram підвищив розподільну здатність знімків з 640х640 до 1080х1080 точок.