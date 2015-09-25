У ніч на понеділок мешканці Землі зможуть спостерігати "кривавий" Місяць

Таке явище, як відзначають планетологи, буває раз на покоління, пише "Моя планета".

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Супермісяць - астрономічне явище, при якому повня підходить максимально близько до Землі, досягаючи на своїй орбіті так звану точку перигею. У цей момент супутник приблизно на 50 000 км ближче до нашої планети, ніж в апогеї - найбільш віддаленій точці своєї орбіти. У момент суперповні небесне тіло стає візуально більшим приблизно на 14%.

При цьому в ніч на понеділок Місяць також забарвиться в червоний колір - через тінь, яку відкидає на нього Земля. "Кривавий" Місяць вже викликав паніку серед деяких верств населення, які вірять, що це ознака кінця світу. Однак представник NASA, заступник наукового керівника зонда LRO Ной Петро пояснив, що боятися нічого. Це астрономічне явище відбувається раз у покоління: минулого разу "кривавий" супермісяць на небосхилі з'являлася в 1982 році, а в майбутньому з'явиться в 2033-му.

"Цей феномен не повинен викликати якогось занепокоєння у землян. Єдина неприємна річ, яка може з вами статися - біль в шиї вранці, який ви заробите, всю ніч дивлячись на Місяць", - зазначив Ной Петро.

Згідно з даними NASA, "кривавий" супермісяць можна буде побачити в західних регіонах Росії, Північній і Південній Америках, Європі, Західній Азії і східній частині Океанії. Схід супутника відбудеться в 03:11 за київським часом. Повністю червоним Місяць стане близько 5 ранку.

Жителі різних куточків Землі готуються до спостереження за астрономічною рідкістю. Так, провідне китайське туристичне агентство Ctrip пропонує своїм клієнтам спеціальні перельоти з видом на "кривавий" супермісяць.

Це не перший супрермісяць в 2015 році. Минулого разу астрономічне явище відбулося 29 серпня, однак тоді воно не співпало з місячним затемненням, а тому супутник не забарвлювався в червоні тони.