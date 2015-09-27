Цукерберг: розширення інтернету в країнах, що розвиваються може створити 140 мільйонів робочих місць

Про це заявив у суботу засновник найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг, виступаючи в штаб-квартирі ООН на одному із заходів "на полях" саміту зі сталого розвитку, передає ТАСС.

Цукерберг зазначив, що на сьогоднішній день 4 млрд осіб не мають доступу до можливостей, які пропонує глобальна мережа.

"Підключивши до інтернету більше людей в країнах, ми можемо створити 140 млн нових робочих місць, вивести 160 млн людей із злиднів та надати понад 600 млн дітей можливість здобувати освіту без серйозних витрат", - сказав він.

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За його словами, "інтернет - це більше, ніж просто мережа комп'ютерів".

"В наш час він є важливою рушійною силою соціально-економічного прогресу", - вважає засновник Facebook. Він також закликав ставитися до всесвітньої павутини як до "важливого засобу заохочення прав та можливостей людини", який допомагає досягти "глобальної справедливості".

Цукерберг зазначив, що розширення доступу в інтернет і використання можливостей, які він пропонує повинно бути в основі стратегії по виконанню 17 Цілей сталого розвитку, які були затверджені на саміті ООН в п'ятницю. Вони, зокрема, передбачають викорінення злиднів і голоду до 2030 року, а також сприяння економічному зростанню.

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Як підкреслив голова найбільшої соціальної мережі, стимулювання інновацій в області технологій не повинно розглядатися як лише одна складова порядку денного в галузі розвитку. Інформаційно-комунікаційні технології, зазначив він, важливі для забезпечення загальної охорони здоров'я, освіти, миру, безпеки та інших пріоритетів.

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"Мільярди людей використовують інтернет для того, щоб висловлювати свою думку і домагатися змін, - сказав мільярдер . - Якщо ми дійсно хочемо об'єднати нації світу, давайте почнемо з того, що з'єднаємо їх мережею".