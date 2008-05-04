ESA оголосило кастинг нових астронавтів для польоту на Місяць

Європейське космічне агентство ESA вперше за останні 16 років проводить кастинг нових астронавтів для польоту на Місяць.

Як передає портал Welt Online, відбір як чоловіків, так і жінок здійснюється в 17 державах - членах ESA.

«Європейське космічне агентство ESA в Німеччині шукає чотирьох безстрашних космонавтів і розраховує, що, не зважаючи на жорсткий відбір, з десятків тисяч знайдуться гідні. Обрані стануть першими європейцями, які вийдуть на Місяць”, - зазначає портал.

Причиною першого кадрового рекрутинга астронавтів організацією ESA стала, згідно повідомлення космічного агентства, “нова ера, початком якої має стати керований європейцями політ в космос”.

Політ і стиковка з Міжнародною космічною станцією (МКС) найпершого з серії автоматичних транспортних кораблів ATV Європейського космічного агентства “Жюля Верня" ознаменували собою нову віху в європейській космонавтиці.

“Жюль Верн" - це корабель Європейського космічного агентства, який стартував 9 березня 2008 року з космодрому Куру у Французькій Гвіані. 3 квітня він досяг МКС, куди привіз наукове устаткування, продукти харчування, воду і балони з повітрям.

Завдяки цьому європейському вантажному космічному кораблю висота орбіти МКС була збільшена з 338 до 342,6 кілометра над Землею. Підняття було проведене в рамках підготовки станції до прийому російського вантажного корабля "Прогрес М-64" і американського шаттла Discovery, що мають полетіти в космос у травні цього року.

Вперше корекція орбіти МКС була проведена європейським кораблем. Раніше це робилося за допомогою російських вантажних кораблів "Прогрес" і модуля "Зірка".

Тепер ESA має намір вибрати нових астронавтів, щоб підготувати їх до наступної місії на МКС, до польоту на Місяць і, можливо, на Марс.

Претенденти повинні відповідати дуже високим вимогам. Умови вступу, серед іншого, вимагають не просто вищої освіти, але й багаторічного досвіду роботи в науці, перевага віддаватиметься інженерам і дослідникам у галузі природничих наук. Крім того, обов`язкове відмінне володіння англійською мовою. Потрібна добра фізична підготовка. Вік - від 27 до 37 років. Кандидати мають пройти безліч медичних і психологічних тестів.

Ті, хто зацікавилися, повинні залишити заявку в інтернеті до 19 травня. ESA розраховує, що в Німеччині буде подано понад 10 000 заявок.