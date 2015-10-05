Трійку найдорожчих брендів у світі знову очолила Apple

Компанію Apple знову названо найдорожчим брендом у світі, чому посприяло виведення на ринок смарт-годинника, а також смартфону iPhone 6S.

Як повідомляє Русская служба Би-Би-Си, список 100 найбільших брендів щорічно складається консалтинговою фірмою компанії Interbrand.

Другий рядок у списку посідає інтернет-гігант Google, відразу за ним йде Coca-Cola.

Капіталізація компанії Apple оцінюється приблизно в 170,3 млрд доларів. Зростання за рік становило 43%.

Читайте такожApple подала заявку на патент для "розумної каблучки"

До 2013 року звання найдорожчого бренду в світі утримувала Coca-Cola, після чого поступилася Apple.

Цього року в списку домінують компанії, що працюють на цифровому ринку: до сотні найдорожчих вийшли 13 ІТ-брендів, включаючи Facebook, чия вартість за рік зросла на 54%, а також Microsoft і Samsung.