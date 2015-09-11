Вчені з'ясували природу походження каналів на Марсі

Мережі гігантських каньйонів на Марсі, які астрономи ХІХ століття помилково вважали "каналами марсіан", були створені гігантськими підземними річками, які виникли 3,2 мільярда років тому внаслідок танення останніх залишків океану Марса в найглибших каньйонах на його дні.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в журналі Scientific Reports.

"Ми з'ясували, що осадові породи, які накопичувалися на дні океанів Марса протягом ранніх етапів їх існування, могли ховати під собою величезні запаси води з поверхні планети. Ця подія сама собою могла стати причиною того, що Марс перетворився на крижану пустелю. Можливо, що в цих відкладеннях, частина з яких зараз виходить на поверхню, збереглися сліди середовища, здатного підтримувати життя", — заявив Алексіс Родрігез (Alexis Rodriguez) з Планетологічного інституту в Тусоні (США).

Як пояснює Родрігез, останні кілька десятиліть вчені вважали, спираючись на дані, зібрані космічними апаратами серії "Вікінг", що знамениті канали на поверхні Марса виникли в результаті танення південної полярної шапки червоної планети та появи тимчасових річок, чиї русла прокреслили мережу з безлічі глибоких і широких каньйонів на її поверхні.

Автори статті засумнівалися в цьому, оскільки чимало каналів розташовані далеко від південного полюса, а їхній візерунок в деяких місцях зовсім не відповідає тому, як мала текти вода після танення полярної шапки. Крім того, велика кількість каналів присутня в північній півкулі Марса, на дуже великій відстані від південного полюса.

Родрігез та його колеги спробували знайти відповідь на це питання, вивчаючи знімки каналів на північній рівнині Хриса, в долинах Марінера та деяких інших регіонах Марса, які були вивчені за допомогою зонда MRO.

Вивчивши структуру каналів, їх розташування, кількість та природу кратерів поруч з ними, геологи розкрили дві незвичайні речі. По-перше, канали на різних рівнинах походили з різних джерел і не були пов'язані між собою. По-друге, вони були розташовані навколо тих частин рівнин, які в далекому минулому представляли собою дно океану.

Це наштовхнуло вчених на думку, що в найглибших шарах порід на дні океану може знаходитися замерзла вода, яка потрапила туди в далекому минулому, коли на Марсі було тепло і в нього була щільна атмосфера.

Вчені перевірили цю ідею, вивчивши структуру кратерів навколо подібних западин. Як виявилося, навколо них міститься безліч подібних вибоїн, практично повністю заповнених реголітом та іншими осадовими породами. Це говорить на користь того, що марсіанські рівнини дійсно містять у собі величезну кількість осадових океанічних порід.

Ці породи, судячи з віку кратерів, почали накопичуватися на дні океанів Марса приблизно 3,65 мільярда років тому. Незабаром після цього океани або випарувалися до космосу, або "витекли" до цих заповнених каменем ущелин, і Марс набув майже сучасного вигляду.

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Приблизно за 450 мільйонів років частина цих запасів води, завдяки спалаху геологічної активності та серії вивержень вулканів в різних куточках Марса, розтанула та утворила підземні річки, які поступово піднімалися до поверхні, де вода випаровувалася або перетворювалася на лід.