Сінгапур протестує безпілотні автобуси в 2016 році

Про це йдеться на сторінці управління громадським транспортом країни в соцмережі, передає Lenta.ru. Уряд вже позначив трасу довжиною 6 км, на якій пройдуть випробування. Відповідальними за їх проведення названі Інститут з інформаційно-комунікаційних досліджень та Альянс Сінгапуру і Массачусетського технологічного інституту в галузі досліджень і технологій.

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«З часом ми хочемо, щоб безпілотні автобуси обслуговували маршрути за розкладом, що дозволить нам менше покладатися на людей», - йдеться в повідомленні.

Для реалізації проекту будуть встановлені камери відеоспостереження і розроблена система моніторингу. Також простір, де буде проходити тестування, оснастять комунікаційними передавачами, які дозволять транспортним засобам відслідковувати інформацію, наприклад, про затори, ДТП і дорожні роботи.

Реалізація проекту почалася в червні. Всього уряд отримав 6 пропозицій від місцевих і міжнародних фірм, продукт однієї з яких і пройде випробування в наступному році.

Громадський наземний транспорт є найпопулярнішим засобом пересування в Сінгапурі. Уряд всіляко бореться з заторами у великих містах, зокрема, використовуючи для цих цілей введення великого податку для власників автомобілів - понад 56 тис. сінгапурських доларів.