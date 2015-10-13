З тисяч фотографій проекту "Архів Аполлона" зробили фільм про висадку на Місяць

Про це повідомляється в блозі Vimeo, передає Лента.ру.

Ролик, змонтований за типом покадрової кінозйомки, триває близько трьох хвилин. Саундтреком до фільму стали дві композиції: «Lift Motif» Кевіна МакЛеода і «Start Start» гурту Built By Snow.

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Понад 8,4 тисячі фотографій високої роздільної здатності, отриманих американськими астронавтами під час польотів на Місяць, були в жовтні 2015 року викладені в мережу космічним ентузіастом Кіппом Тігом. Він збирав архів 15 років.

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На фотографіях зображені не тільки пустельні ландшафти супутника Землі і космічні апарати, але і побут американських астронавтів. Всі фотографії були виконані на камеру Hasselblad. Архів ще буде поповнюватися, оскільки в ньому відсутні фотографії з 7-ї, 8-ї, 9-ї, 10-ї і 13-ї місій «Аполлона».