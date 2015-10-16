ЄС і Росія готуються до відправки на Місяць спільної космічної місії

Мета місії – вивчити можливість створення на Місяці постійного поселення, передає Бі-бі-сі.

Політ безпілотного апарату в рамках місії "Місяць 27" повинен відбутися через п'ять років. Апарат приземлиться у південній півкулі, де займеться вивченням ґрунту й атмосфери на наявність там води.

Якщо там буде виявлені достатні запаси води, то на Місяць можуть бути відправлені люди.

Глава ESA заявляє, що розглядається можливість створення постійно населеної бази на Місяці.

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Варто зазначити, що повідомлення про спільну з Росією місію співпало з наростанням політичних непорозумінь між Москвою і Європою, що може поставити під сумнів успіх цього проекту.

Відправка людей на Місяць планується не раніше 2030 року.

Раніше, також у жовтні, було оголошено, що Росія спільно зі США, ЄС і Японією займеться вивченням Марса, Місяця і Меркурія.