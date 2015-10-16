Рослини додають до нектару кофеїн для обману бджіл - вчені

Вчені розкрили незвичайний приклад "наркоторгівлі" у світі природи – виявляється, що квіткові рослини насичують свій нектар кофеїном для того, щоб "підсаджувати" на нього бджіл і змушувати їх переносити пилок за меншу "плату" у вигляді розбавленого нектару, повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в журналі Current Biology.

"Кофеїн в даному випадку діє приблизно так само, як і наркотики, змушуючи бджіл вважати нектар смачнішим і поживнішим, ніж він є насправді. Обдурені таким чином запилювачі перестають шукати інші квіти, крім того запрошують випити нектар родичів з вулика", — заявив Роджер Шурч (Roger Schuerch) з університету Сассекса (Велика Британія).

Шурч та його колеги розкрили цей приклад незвичайного "шахрайства" з боку рослин випадково – під час інших експериментів з бджолами вони помітили, що комахи набагато краще запам'ятовували нові запахи і згадували про них згодом, якщо вони перед цим пили каву або контактували з кофеїном.

Намагаючись зрозуміти, чому так відбувається, автори статті помітили, що нектар деяких видів рослин містить в собі невелику кількість кофеїну. Це наштовхнуло їх на думку, що головний тонізуючий компонент кави може відігравати важливу роль в житті бджіл і квітів та їхніх контактах одне з одним.

Для розкриття цього зв'язку група Шурча провела простий експеримент – вчені виготовили кілька муляжів квітів, нектарники яких були заповнені солодким сиропом, до якого вчені іноді додавали приблизно таку ж кількість кофеїну, що міститься в природному нектарі.

Кількість цукру в кожному такому суцвітті могла бути великою або маленькою, як пояснюють біологи, таким чином вони імітували що нектар різних видів рослин містить в собі частку цукристих речовин, яку воліють їх запилювачі, в ролі яких можуть виступати метелики, бджоли, джмелі та навіть птахи.

Спостерігаючи за поведінкою бджіл у присутності таких "квітів", вчені помітили незвичайний феномен – якщо сироп містив у собі кофеїн, то бджоли починали ігнорувати інші штучні суцвіття, навіть якщо вони містили набагато більше цукру.

Більше того, коли бджоли поверталися до вулика, вони прикладали дійсно велетенські зусилля щоб привернути увагу родичів до цієї цукрової "кави", в чотири рази частіше виконуючи "навігаційний танець", який розповідає їм про шляхи до кавових квітів, ніж вони це робили після відвідування суцвіть зі звичайним нектаром.

Все це, як вважають Шурч та його колеги, говорить про існування незвичайного механізму обману запилювачів, який розвинули деякі рослини – вони додають до свого нектару кофеїн, таким чином прив'язуючи до себе бджіл, і одночасно економлять ресурси, знижуючи частку цукру в "зарплаті" комах.

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"В нектарі міститься маса інших речовин, які теж можуть впливати на поведінку бджіл. Можливо, що рослини використовують хімікати для того, щоб диригувати запилювачами і перемагати у війні "роботодавця та працівника", — підсумовує Маргарет Кувільон (Margaret Couvillon), колега Шурча.