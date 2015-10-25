Єгипет хоче просканувати піраміди космічними променями

Єгипетська влада в неділю має намір оголосити про початок нового глобального дослідження стародавніх пірамід, розташованих в околицях Каїра, в тому числі Великих пірамід Гізи, повідомляють РИА Новости.

"Про старт проекту на спеціально скликаною прес-конференції для місцевих та світових ЗМІ в неділю оголосить міністр пам'яток старовини і культурної спадщини Єгипту Мамдух ад-Даматі", - говориться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, нове дослідження пірамід полягатиме у скануванні гробниць за допомогою космічних променів. Метод передбачає встановлення на пірамідах високочутливих датчиків, які будуть реєструвати потоки часток, що виникають у верхніх шарах атмосфери під впливом космічних променів. Таким чином вчені планують просвітити товсті стіни пірамід та отримати точну карту їх структури.

"Піраміди й раніше вивчалися, але вперше буде проведено подібне дослідження за допомогою таких новітніх технологій, як використання космічних променів, в цьому нам допоможуть японці", — сказав ад-Даматі.

За словами чиновника, проскановані будуть не лише Великі піраміди Гізи, але й ламана піраміда в Дахшурі, піраміда Джосера в Саккарі та низка інших гробниць.

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Міністр переконаний, що піраміди досі містять в собі таємниці, серед яких і сам секрет їх будівництва. За словами ад-Даматі, у зв'язку з очікуваними сенсаційними відкриттями наступний, 2016-й рік має бути проголошений "Роком пірамід". Роботу зі сканування гробниць планується розпочати вже наступного місяця.