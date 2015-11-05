У небі над Дубаї зняли приголомшливе відео про спільний політ людини і гігантського лайнера Airbus A380

12:54, 05 листопада 2015
Наука та IT
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Emirates зняла приголомшливий видеооролик про спільний політ людини і найбільшого в світі авіалайнера Airbus A380.

совместный полет человека и авиалайнера / скриншот видео

Одна з найбільших світових авіакомпаній Emirates Airline спільно з екстремалами з групи Jetman Dubai зняли відеоролик про спільний польот людей і літака у небі над Дубаї.

Раніше ці екстремали вже здійснювали свої приголомшливі польоти в небі Дубаї на реактивних ранцях.

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