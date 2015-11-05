У небі над Дубаї зняли приголомшливе відео про спільний політ людини і гігантського лайнера Airbus A380

Одна з найбільших світових авіакомпаній Emirates Airline спільно з екстремалами з групи Jetman Dubai зняли відеоролик про спільний польот людей і літака у небі над Дубаї.

Раніше ці екстремали вже здійснювали свої приголомшливі польоти в небі Дубаї на реактивних ранцях.