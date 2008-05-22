Конгрес США заборонив астронавтам перебувати на Місяці постійно

Профільний підкомітет з питань космосу і аеронавтики палати представників Конгресу США одностайно затвердив законопроект про бюджет НАСА на 2009 рік, включивши в нього вимогу, що забороняє постійну присутність людей на космічній базі на Місяці.

"У процесі роботи із створення місячного аванпосту НАСА не повинно складати ніяких планів, які потребували б постійної присутності людини на місячній базі для підтримки її працездатності. Будь-який такий аванпост повинен функціонувати, як жилий об`єкт, здатний працювати в дистанційному чи автономному режимі протягом тривалих періодів часу", - цитує документ РІА "Новости".

Законопроект передбачає, що американський сегмент місячної бази повинен носити ім`я першої людини, що ступила на поверхню Місяця, американського астронавта Ніла Армстронга.

Конгресмени також доручили НАСА "для підтримки діяльності місячного аванпосту максимально використовувати комерційні послуги".

Крім того, до законопроекту включене положення про те, що США повинні підключити до свого проекту освоєння Місяця і до інших проектів зарубіжні держави.

"Конгрес вважає, що президент США повинен запросити друзів і союзників Америки брати участь у довгостроковій міжнародній ініціативі під керівництвом США з розширення присутності людини і роботів в Сонячній системі, включаючи дослідження і освоєння Місяця, астероїдів, що знаходяться поблизу Землі, точок Лагранжа, а згодом також Марсу та його супутників", - наголошується в законопроекті.

Положення про базу на Місяці та міжнародну співпрацю в космосі є окремим розділом бюджетного законопроекту, в якому загальні видатки НАСА на 2009 рік затверджені у розмірі 19 мільярдів 210 мільйонів доларів, що на 11% більше, ніж бюджет НАСА в поточному 2008 році.