ЗМІ розповіли, коли відбудеться презентація нового iPhone

Очікується, що на ній буде представлена нова версія Apple Watch, а також iPhone з чотиридюймовим екраном, повідомляє ТСН із посиланням на джерела 9to5Mac.

Що нового буде в Apple Watch, точно невідомо. Можливо, там з'явиться камера для Facetime і поліпшені датчики, а вай-фай буде працювати незалежно від iPhone.

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Також невідомі параметри iPhone з чотиридюймовим екраном. Передбачається, що це буде щось середнє між iPhone 5s і iPhone 6s.

За непідтвердженими даними, в маленькому iPhone буде процесор останнього покоління айфонів A9, а камеру йому залишать від iPhone 5s.

Нагадаємо, офіційні продажі iPhone 6s і iPhone 6s Plus стартували 25 вересня. Основне нововведення лінійки - технологія 3D Touch, що дозволяє смартфону розрізняти силу дотику. Перші три дні продажів виявилися для Apple рекордними: за цей термін було реалізовано 13 млн пристроїв.