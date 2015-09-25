Продажі смартфонів iPhone 6s і iPhone 6s Plus стартували у 10 країнах

Придбати пристрої зможуть жителі Австралії, Великобританії, Німеччини, Гонконгу, Канади, Китаю, Нової Зеландії, Пуерто-Ріко, Сінгапуру, Франції, Японії і США, повідомляє Lenta.ru.

В японській столиці Токіо, як повідомляє РИА Новости, ажіотажу біля магазинів Apple Store не спостерігається.

«В цей раз нові моделі можна придбати виключно зі завчасного бронювання. Тому зараз тут зібралися тільки ті, у кого вже є замовлення. Ви не зустрінете тут сьогодні людей, які приїхали сюди за два-три дні і проводили дні і ночі в очікуванні. Таке рішення — наша турбота про покупців», — пояснив співробітник торгової точки.

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Жителька австралійського Сіднея 24 вересня відправила до App Store робота, щоб однією з перших купити iPhone 6s. Робот являє собою планшет iPad, приєднаний до пристрою, що нагадує сегвей.

За задумом Люсі Келлі, «залізний покупець» замість неї простоїть ніч на 25 вересня в спеціальному наметі, потім заїде в магазин і під її управлінням придбає новий телефон. Повідомлялося, що люди в черзі і перехожі досить тепло сприйняли незвичайного покупця. Вони активно з ним спілкувалися і робили селфі.