Астронавт NASA опублікував знімки нічної Італії

У підписі до фотографії Скотт Келлі написав "Італія і Альпи минулої ночі були чарівними", передає DT.UA. Астронавт також опублікував фотографію нічної Землі. У коментарі до фотографії він написав "День 304. Це 4864 обертання навколо Землі".

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Скотт Келлі і його напарник російський космонавт Михайло Корнієнко знаходяться на борту МКС з річною місією. Їх повернення додому намічено на 3 березня 2016 року, вони проведуть у космосі 342 дні, що дасть вченим можливість краще зрозуміти, як людський організм реагує і адаптується до тривалих космічних польотів.

Раніше Скотт Келлі опублікував знімок Південно-Східної Азії, зроблений з борту МКС.

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