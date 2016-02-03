Німеччина запустила термоядерний реактор з водневою плазмою

Пуск реактора Wendelstein 7-X з водневою плазмою відбувся сьогодні ввечері, передає Lenta.ru. На заході була присутня канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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10 грудня 2015 року Wendelstein 7-X запускався з гелієвою плазмою, яку фізики утримували в рівноважному стані 1-2 секунди.

Кінцеві цілі проекту Wendelstein 7-X - утримання плазми в реакторі до півгодини і отримання значення параметра β, рівного 4-5 (у відсотках). Це число визначає відношення тиску плазми до тиску утримуючого її магнітного поля.

Управління стелларатором Wendelstein 7-X проводиться Інститутом фізики плазми їм. Макса Планка. Будівництво установки почалося в 2005 році і завершилося в 2014 році. Вартість робіт по зведенню термоядерного реактора перевищує мільярд євро.

На сьогоднішній день у світі існують 2 перспективних проекти термоядерних реакторів: токамак і ларатор. У них плазма утримується магнітним полем. В токамаці вона має форму тороїдального шнура, по якому пропускається електричний струм, а в стеллараторі магнітне поле наводиться зовнішніми котушками.

В термоядерних реакторах відбуваються реакції синтезу важких елементів з більш легких (наприклад, гелію з ізотопів водню - дейтерію і тритію), на відміну від звичайних атомних реакторів, де проходять процеси розпаду важких ядер на більш легкі.