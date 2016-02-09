Пентагон розробив імплантати для керування технікою силою думки

Австралійські вчені сконструювали мікроскопічний пристрій, який дозволить керувати електронними приладами силою думки. Цей проект фінансувало Агентство перспективних оборонних науково-дослідницьких проектів (DARPA), яке входить до складу Міноборони США. Про технології пише журнал Nature Biotechnology, на який посилається Lenta.ru.

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Пристрій легко імплантується в мозок через кровоносні судини. Контейнер допомагає доставити всередину головного мозку електродну матрицю. Прилад потрапляє в організм через катетер, який вводять у кровоносну судину шиї. Потім медики ведуть його до потрібної зоні мозку, де він закріплюється і починає фіксувати діяльність оточуючих нейронів.

"DARPA вже демонструвало, як паралізований пацієнт керує своїм протезом винятково силою думки. Проте раніше для цього було потрібно імплантувати електроди в мозок в ході складної нейрохірургічної операції. Останній винахід робить цю технологію більш зручною та доступною", — розповів представник агентства.

Відзначається, що в експериментах над вівцями вчені вживили імплантат у мозкову вену, розташовану над рухової областю кори головного мозку. Там він успішно почав фіксувати електричні сигнали моторних нейронів. Протягом 190 днів експерименту здоров'я піддослідних тварин залишалося відмінним.

Якщо клінічні тести з участю людини будуть успішно пройдені, ці пристрої дозволять контролювати машини. Вони будуть записувати електронні сигнали, пов'язані з різними командами, і переводити їх на зрозумілу електронним пристроям мову.