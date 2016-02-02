У Великобританії дозволили цілеспрямовані зміни ДНК людських ембріонів

Відповідний дозвіл у понеділок, 1 лютого, видав Комітет Великобританії з запліднення та ембріології людини (HFEA), повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформаційне агентство dpa.

Дозвіл отримав Інститут імені Френсіса Кріка у Лондоні.

Досліди з ДНК мають проводитися за допомогою нових технологій і виключно з науковою метою. Після проведення змін ДНК ембріони не можна вводити жінкам. Утім, перш ніж науковці зможуть приступити до експериментів, виданий HFEA дозвіл ще має схвалити комісія з етики.

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Самі співробітники згаданого науково-дослідного інституту хочуть за допомогою експериментів покращити показники успішності штучних запліднень. Крім того, вони сподіваються встановити причини виникнення різноманітних патологій та знайти способи запобігання їм.

Донорами ембріонів мають стати пари, які після проведення штучного запліднення не потребуватимуть усіх запліднених яйцеклітин.

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