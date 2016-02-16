Вчені заявили про створення революційної терапії від лейкемії

Результати дослідження були представлені на саміті Американської асоціації сприяння розвитку науки у Вашингтоні, передає Бі-бі-сі.

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Згідно з даними дослідження, лікування із застосуванням генетично модифікованих імунних клітин (так званих T-лімфоцитів) майже у 90% випадків сприяло повному відновленню пацієнтів, у яких було діагностовано рак крові на останній стадії.

Як заявив один з керівників дослідження, професор Стенлі Рідделл, нова терапія врятувала тих пацієнтів, яким раніше не допомагали ніякі традиційні методи лікування.

"Ми не виявили у них ніяких ознак лейкемії, використовуючи дуже точні технології", - сказав Стенлі Рідделл.

При цьому вчені відзначають, що деякі хворі на рак пацієнти померли після застосування терапії, тому вона потребує додаткових тестів.