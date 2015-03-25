Мобільні телефони не небезпечні для здоров'я - нове дослідження

Магнітні поля, які створюють мобільні телефони і лінії електропередач, не шкодять здоров'ю людини - до такого висновку прийшли вчені Манчестерського університету.

Варто зазначити, що попередні дослідження показали, що електромагнітне випромінювання від мобільних пристроїв і силових кабелів може призвести до безпліддя і раку. Деякі навіть виявляли зв'язок з розвитком дитячої лейкемії, пише healthyliving.com.ua.

Ґрунтуючись на даних минулих років, Міжнародне агентство з вивчення раку визнало низькочастотні магнітні поля потенційно канцерогенними, а служби охорони здоров'я рекомендували відмовитися від тривалих розмов по мобільному телефону. Що стосується дітей, то їм лікарі радили користуватися мобільними телефонами тільки в крайньому випадку.

До недавнього часу вважалося, що магнітні поля руйнують ключові білки в організмі людини. Але вчені Манчестерського університету спростували це.

Як пише газета The Telegraph, дослідники спостерігали за тим, як слабкі магнітні поля впливають на флавопротеїди, які відіграють важливу роль у формуванні стану здоров'я, управлінні нервовою системою і відновленні ДНК - пошкодження цих білків загрожує проблемами зі здоров'ям. Як виявилося, вплив цих полів ніяк не впливає на функціонування флавопротеїдів.

Люди все ще турбуються з приводу можливого зв'язку випромінювання з дитячою лейкемією, що було виявлено в минулих дослідженнях. Однак чіткого механізму так і не було знайдено, - розповів співавтор дослідження Алекс Джонс Школи з хімії при Манчестерському університеті.

Інший автор дослідження професор Найджел Скраттон доповнив слова колеги:

Для встановлення інших можливих зв'язків потрібні додаткові дослідження, але ця робота вже дозволяє нам стверджувати, що лінії електропередач, мобільні телефонні апарати і їм подібні пристрої безпечні для людини.