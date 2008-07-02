Американці гублять в аеропортах 1,5 тисячі ноутбуків за день

Щороку американці гублять 637 тисяч ноутбуків в аеропортах США, повідомляє Computerworld з посиланням на результати дослідження, проведеного компанією Ponemon Institute.

Більше десяти тисяч ноутбуків пропадають щотижня в 36 великих аеропортах краъни. 65 відсотків з них не повертаються до власника. Близько двох тисяч ноутбуків щотижня гублять у середніх і маленьких аеропортах. З них лише 31 відсоток повертається до власника.

77 відсотків тих, хто загубив ноутбук в аеропорту, не сподіваються одержати свій лептоп назад. 16 відсотків заявили, що не робитимуть ніяких дій, якщо втратять лептоп під час відрядження. При цьому на комп`ютерах 53 відсотків опитаних є конфіденційна інформація про діяльність їх компанії. У 65 відсотках випадків ця інформація ніяк не захищена.

Більшість тих, хто втратив ноутбук, не заявляють про це в поліцію, оскільки знають, що залишили комп`ютер там, де не мали цього робити. Відтак їм просто соромно зізнатися в своїй помилці.

Також під час дослідження з`ясувалося, що хоч раз на рік втрачали ноутбук 76 відсотків компаній. При цьому викрадені ноутбуки були лише в 22 відсотках випадків.

Дослідження було проведене в 106 аеропортах, що розташовані в 46 штатах. Всього було опитано більше 800 бізнесменів, які часто літають.

Лента.ру