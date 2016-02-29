Поділ мозку на "логічну" і "емоційну" півкулі виявився міфом

Поширене уявлення про роботу мозку полягає в тому, що ліва півкуля відповідає за логіку, а права - за емоції і творчість. Більш того, вважається, що люди діляться на характерні типи ("раціоналісти" і "інтуїтивісти") в залежності від переважання тієї чи іншої півкулі, передає Lenta.ru з посиланням на The Independent.

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Джеффрі Андерсон з Університету штату Юта провів спеціальне дослідження - він порівняв, як працюють обидві півкулі головного мозку більше тисячі осіб. З'ясувалося, що зв'язки між ділянками були розподілені приблизно однаковим чином: іншими словами, жоден із обстежених не володів більш сильними зв'язками в одній з півкуль.

"Звичайно, деякі люди діють більш логічно і методично, а інші - більш інтуїтивно, імпровізуючи. Однак це явище не має нічого спільного з функціями правої і лівої півкуль", - зазначив Джеффрі Андерсон.

На думку вченого, цей міф виник завдяки дослідженню Роджера Сперрі про функції різних півкуль, який отримав Нобелівську премію (1981). Однак ідея назвати їх "логічною" і "емоційною" належить виключно популярній психології. Вона не підтверджується ні дослідженнями щодо організації та функціонування мозку, ні історіями хвороби пацієнтів, постраждалих від пошкоджень тієї чи іншої півкулі. Популярність цього міфу, ймовірно, базується на схильності людей до мислення шляхом бінарних опозицій.