Sony назвала дату випуску шоломів віртуальної реальності

Зокрема, шолом з'явиться у продажу в жовтні, повідомляє The Verge. У США його вартість складе $399.

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Sony підтвердила, що споживча версія PlayStation VR буде мати ті ж технічні характеристики, що були оприлюднені раніше: основний 5,7-дюймовий OLED-екран, який здатний відображати ігри зі швидкістю до 120 кадрів в секунду і має роздільну здатність 1920хRGBх1080, що означає кожен піксель отримує повний колір RGB.

Компанія також пообіцяла випустити 50 ігор з моменту початку продажів шолома в жовтні і до кінця року. В Sony не розголошують подробиць про нові ігри, але відзначають, що буде VR версія з Star Wars: Battlefront, яка стане ексклюзивом для PlayStation VR.