Sony представила нову лінійку смартфонів Xperia

Серія складається з трьох моделей з діагоналлю дисплеїв 5 дюймів. У стандартній комплектації смартфон Xperia X оснащений процесором Snapdragon 650, трьома гігабайтами оперативної пам'яті і 32 гігабайтами вбудованої. Роздільна здатність дисплея становить 1920 на 1080 пікселів.

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За словами представників Sony, смартфон здатний пропрацювати два дні без підзарядки.

Преміум-версія Xperia X Performance, відрізняється більш потужним процесором Snapdragon 820, а також пило - та вологозахищеним корпусом.

Фотомодулі апаратів однакові: основна камера з роздільною здатністю 23 мегапікселя і 13-мегапіксельна фронтальна матриця. Зйомка здійснюється з оптичною стабілізацією і системою предиктивного фокусу, що дозволяє апарату передбачати руху об'єктів у кадрі.

Третя комплектація, Xperia XA, є бюджетною. Роздільна здатність її дисплея становить 1280 на 720 точок, а основна і фронтальна камери - 13 і 8 мегапікселів.

Всі моделі надійдуть у продаж у золотому, білому, рожевому і чорному кольорах.

Крім смартфонів компанія представила низку аксесуарів: розумні навушники з голосовим управлінням, портативну міні-камеру, інтерактивний проектор та пристрій для управління смартфоном в автомобілі.

Всі анонсовані новинки повинні надійти у продаж влітку 2016 року. Роздрібні ціни гаджетів в Sony поки не розголошують.