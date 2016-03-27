NASA показало знімок гирла засохлої річки на Марсі
Автоматична станція MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) зробила знімок конуса виносу на схилі кратера Сахекі на Марсі, утвореного, на думку геофізиків, колись існуючими потоками води у гирлі річки.
Знімок зроблений 23 січня 2016 року за допомогою камери HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станції MRO. Дане зображення вчені планують використовувати для визначення динаміки річкових систем планети, які існували в минулому. На думку вчених, конус виносу в кратері Сахекі є одним з найбільш збережених на Марсі.
Читайте такожУ НАСА показали золотий каньйон Офір на Марсі (фото)28 вересня 2015 року NASA повідомило, що на планеті знайдено річки - потоки рідкої солоної води, що з'являються сезонно. Завдяки деяким гідратованим солям (перхлоратам) вода залишається рідкою при температурах мінус 70 градусів Цельсія. Раніше вчені виявляли на Марсі перхлорати, проте в гідратованій формі - вперше.
Конус виносу являє собою різновид рельєфу, сформованого на Землі потоками води в районі гирл річок або тимчасових потоків. Характерна структура має форму напівконуса і формується з уламкового матеріалу в результаті зміни швидкості течії річки.
В даний час на орбіті Марса знаходяться п'ять станцій. З них три - американські: Mars Odyssey (з 2001 року), MRO (з 2006 року) і MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, з 2014 року). На поверхні Червоної планети діють американські марсоходи Opportunity (з 2004 року) та Curiosity (з 2012 року). Ровер Opportunity - рекордсмен по тривалості роботи, а апарат Curiosity - найважчий планетохід (його маса - 900 кг). До Марсу направляється російсько-європейська станція ExoMars-2019, що включає в себе орбітальний зонд TGO (Trace Gas Orbiter) і демонстраційний десантний модуль Schiaparelli. Станція повинна досягти Червоної планети в середині жовтня 2016 року.