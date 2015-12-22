Геофізики засумнівалися в наявності потоків рідкої води на Марсі

Про це заявили геофізики з Франції та США. Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature Geoscience, передає Lenta.ru.

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До своїх висновків учені дійшли, дослідивши будову ярів і каналів, які виникали в приекваторіальних районах Марса, де NASA виявило сезонні сліди потоків солоної води. Геофізики показали, що яри можуть утворюватися без участі рідкої води.

На їх думку, при сильному зниженні температури на глибинах у кілька десятків сантиметрів в надрах марсіанського грунту виникає тонкий шар сухого льоду (діоксиду вуглецю у твердому стані). Цей лід і виступає основою для ковзання по ньому частинок грунту.

Своє припущення вчені перевірили комп'ютерним моделюванням, що описує сезонні зміни на Марсі, зокрема утворення в його надрах шару сухого льоду. Вчені відзначають працездатність моделі, але визнають, що вона не в змозі пояснити всі сезонні особливості Червоної планети.

NASA на спеціально організованої конференції, що відбулася 28 вересня 2015 року, оголосило про розкриття головної таємниці Марса: на планеті знайдено річки - потоки рідкої солоної води, які з'являються сезонно. Ці утворення виникають в теплу пору року і зникають - в холодну.

До своїх висновків планетологи дійшли, проаналізувавши високоякісні знімки, отримані науковим інструментом High Resolution Imaging Science Experiment орбітального марсіанського апарату Mars Reconnaissance Orbiter.