Китайські ресторани відмовляються від роботів-офіціантів - BBC

Кілька ресторанів у місті Гуанчжоу на півдні Китаю виявили, що "персонал" із числа роботів створює їм більше проблем, аніж надає переваг.

Два з трьох таких закладів припинили роботу, а третій відправив назад виробникові усіх роботів, окрім одного, і знову набрав на роботу людей, передає BBC Україна з посиланням на китайське видання Workers' Daily.

За словами співробітників ресторанів, роботи були чудовим знаряддям привабити людей зайти до закладу, однак вони не достатньо добре запрограмовані на те, щоб подавати їм їжу та напої.

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"Їхні послуги були обмеженими. Вони не здатні налити воду клієнтам або приймати замовлення", - розповів один із працівників закладу.

За його словами, попри судову мобільність, роботи просто не могли виконувати ті ж завдання, що і їхні живі колеги.

Як розповів сайту Shanghaiist фахівець Ґуандунського технологічного університету Чжан Юн, роботи на сучасному рівні розвитку хороші для виконання повторюваних завдань на виробництві, однак вони поки що нездатні автономно виконувати роботу офіціантів, яким доводиться контактувати з людьми. Адже поведінка останніх часто непередбачувана.