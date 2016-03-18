В Австралії піцу доставлятиме робот (фото)

Австралійська філія компанії Domino's Pizza створила повністю автоматичного робота, який доставляє піцу, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Робот оснащений чотирма колесами і може розвивати швидкість до 20 кілометрів на годину. Він запрограмований на рух тільки тротуарами та велосипедними доріжками без виїзду на проїжджу частину.

Робот може сам знаходити будинок замовника і дістатися до нього за допомогою системи GPS-навігації. Об'їжджати перехожих і різні перешкоди йому допомагають численні лазерні сенсори. Піца під час доставки знаходиться в спеціальному відділенні з підігрівом.

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Після прибуття робота покупець повинен покласти в його купюроприймач потрібну суму грошей і ввести код, отриманий при оформленні замовлення. Після цього робот відкриє вантажне відділення та дозволить забрати звідти замовлення.

Над створенням робота компанія працювала близько року. Шасі для нього взяли від військової моделі, а програмну оболонку написали самостійно. Творці робота стверджують, що після багатьох місяців випробувань у них не залишилося сумнівів у здатності свого творіння впоратися з поставленими завданнями.