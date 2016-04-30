SpaceX показала нове відео історичної посадки ракети на плавучу платформу

Космічна компанія SpaceX опублікувала нове відео посадки ракети Falcon 9 на плавучу платформу в океані. Відповідний запис зробили з камери на платформі.

Відео було знято у форматі "360 градусів", що дозволяє відчувати присутність на місці подій і змінювати кут огляду.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня компанія SpaceX уперше в історії змогла здійснити успішний керований спуск нижньої ступені ракети на морську платформу в Атлантичному океані з метою її повторного використання.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал з вантажем для Міжнародної космічної станції.