SpaceX вперше успішно посадила нижню ступінь ракети на морську платформу (відео)

Про це повідомляє Reuters.

Ракета-носій Falcon 9, оснащена багаторазовою першою ступінню, стартувала з космодрому на мисі Канаверал з вантажем для Міжнародної космічної станції.

Старт відбувся о 16:43 EDT. Приблизно через 2,5 хвилини після старту перша ступінь ракети відокремилася і здійснила керований спуск на посадочну платформу, яка плаває в Атлантичному океані в 300 кілометрах на північний схід від мису Канаверал.

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Як повідомляв УНІАН, 17 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX запустила супутник для вивчення підвищення рівня моря вартістю 180 мільйонів доларів, однак посадити ракету-носій Falcon 9 на плавучу платформу в черговий раз не вдалося.