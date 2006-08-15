BMW представила новий Mini (фото)

Компанія BMW у вівторок оприлюднила першу офіційну інформацію, що стосується цілком нового покоління автомобіля Mini. Прем`єра новинки відбудеться восени поточного року на Паризькому автосалоні, а у продажу вона з`явиться лише в кінці року.

Новий Mini став трохи більшим за свого попередника: версія Mini Cooper буде на 60 міліметрів довшою за попередню модель, а Mini Cooper S - на 61 міліметр. Крім того, на 20 міліметрів вищим став капот автомобіля, під яким тепер розміщується повністю новий силовий агрегат - 1,6-літровий бензиновий мотор, розроблений фахівцями BMW за безпосередньої участі групи PSA Peugeot-Citroen.

Mini Cooper другого покоління отримає атмосферну версію цього двигуна, потужність якої складе 120 кінських сил. Новий мотор оснащений фірмовою системою плавної зміни фаз газорозподілу Valvetronic, і значно є економічнішим ніж "крайслерівский" силовий агрегат. У версії для Mini Cooper S 1,6-літровий двигун оснащуватиметься турбонагнітачем з подвійним "равликом", а його потужність складе 175 кінських сил. Максимальний обертаючий момент цього мотора досягає 240 Нм і може збільшуватися до 260 Нм при різкому прискоренні.

Базова версія Mini One з`явиться трохи пізніше. Вона оснащуватиметься повністю новим 1,4-літровим бензиновим мотором, специфікації якого поки не повідомляються.

Дизайн автомобіля зазнав непомітних на перший погляд змін - дещо допрацьована передня частина кузова, що отримала новий капот, головну оптику і передній бампер з великим повітрозабірником. Ззаду новинку можна впізнати за новими ліхтарями, модернізованими задніми стійками кузова і новим заднім бампером. До речі, у версії Cooper S здвоєні патрубки випускної системи виведені точно по центру бампера. Всі ці зміни не тільки зробили новий Mini сучаснішим, але і знизили коефіцієнт лобового опору з 0,35 до 0,33.

Серйозних змін зазнав інтер`єр Mini - він зберіг загальну стилістику попередника, але тепер виглядає "доросліше". Як і раніше, величезний спідометр тут розміщується в центрі панелі приладів, а перед водієм знаходиться тільки тахометр, в робочу поверхню якого вбудований дисплей бортового комп`ютера і декілька сигнальних ламп. Дизайнери BMW повністю переробили і блок керування мікрокліматом Mini - тепер він стилізований під логотип цієї марки і має оригінальну форму.

Як повідомлялося раніше, новий Mini побудований на базі модернізованого шасі і оснащується новою підвіскою. Причому і для Mini Cooper і для Mini Cooper S покупці зможуть замовити комплект спортивної підвіски, що включає коротші пружини, а також амортизатори і стабілізатори поперечної стійкості зі збільшеною жорсткістю.

Лента.ру