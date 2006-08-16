Audi випустить відкриту версію суперкара R8 (фото)

Компанія Audi планує випустити відкриту версію свого нового суперкара Audi R8. За інформацією німецького видання "Heilbronner Stimme", поява цієї модифікації запланована на 2008 рік.

Нагадаємо, що прем`єра Audi R8 з кузовом купе запланована на вересень поточного року і відбудеться в рамках Паризького автосалону. В основі новинки лежить модернізоване шасі Lamborghini Gallardo, а комплектуватися вона буде 420-сильним мотором V8 від Audi RS4 і системи повного приводу quattro. Трохи пізніше на ринок вийде потужніша версія з 500-сильним двигуном V10. Довжина автомобіля складає 4,4 метра, а висота - 1,3 метра. Маса Audi R8 дорівнює 1600 кілограмам.

За попередніми даними, вартість нового суперкара Audi в Німеччині складе трохи менше 100 тисяч доларів. Випускати цей автомобіль будуть 250 робітників, які зможуть збирати по 5000 машин в рік.

Лента.ру