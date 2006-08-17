Subaru представить нову Impreza (фото)

Японський концерн в 2007 році готовий представити відразу дві версії Impreza наступного покоління.

Очікується, що 5-дверний хетчбек з`явиться у Великобританії наступного літа, слідом за ним – традиційний седан. Обидві машини – повноприводні, створені на загальній платформі, комплектуються оппозитними двигунами Subaru.

Концепт хетчбека Impreza, на базі шоу-кара Subaru B5, який представили на автосалоні у Токіо (Tokyo Motor Show) в 2005 році, публіка зможе побачити на автомобільній виставці в Женеві навесні 2007 року.

Головний інженер проекту Impreza Хіроши Морі (Hiroshi Mori) заявив, що автомобіль став легшим у вазі і дешевшим за попередню версію. Колісна база стала коротша. Пропонуватимуться два двигуни – 1,5- і 2,0-літровий мотор потужністю 300 к.с.; 5- і 6-ступінчаста механічна коробка передач плюс 5-ступінчаста автоматика.

Autonews.ru