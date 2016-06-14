У системі двох зірок виявили рекордно велику екзопланету

Планета під назвою Kepler-1647b близька за своїми розмірами і масою до Юпітера, передає N+1.

Екзопланета була досліджена в рамках основного етапу місії телескопа "Кеплер". Астрономи організували додаткові спостереження за системою за допомогою мережі невеликих телескопів KELT Follow-Up Network. Використовуючи комп'ютерне моделювання, автори уточнили параметри орбіти, а також розміри і масу Kepler-1647b.

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Вчені відзначають, що екзопланета вибивається з числа вже виявлених об'єктів у подвійних зірок. Велика частина з них має орбіти, близькі до світил системи. Kepler-1647b навпаки, має рекордно тривалий період обертання. Рік на Kepler-1647b триває близько 1100 доби (приблизно три земних роки).

Подвійна система, біля якої звертається Kepler-1647b, розташовується в 3,7 тисячі світлових років від Землі. Вона складається з двох зірок, одна з яких трохи більша за Сонце, інша - трохи менша.