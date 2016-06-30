Вчені припускають існування озер на Церері

Присвячені цьому дослідження опубліковані в журналах Nature і Nature Geoscience, передає Лента.ру.

У першій публікації вчені проаналізували дані, зібрані у видимому та інфрачервоному діапазонах спектрографом автоматичної станції Dawn. Вони вказують на наявність на поверхні небесного тіла карбонатів натрію, змішаних з силікатами. Вчені припускають, що на поверхню карликової планети вони потрапили з її надр після зіткнення з астероїдом.

Читайте такожБілі плями на Церері змінюються при їх освітленні сонячним світлом

У другій публікації вчені прояснили походження і склад солоної рідини, яка заповнила кратери після падіння астероїдів, а потім затверділа. Геофізики вважають, що більшість кратерів з плямами на Церері розташовані занадто глибоко для того, щоб складатися тільки з льоду. Це дозволило вченим оцінити склад підповерхневого шару небесного тіла: на 30-40 відсотків складаються з водяного льоду, а на 60-70 відсотків — із силікатних порід з включеннями гідратованих солей і клатратов.