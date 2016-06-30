Люди могли співіснувати з гобітами - вчені

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Telegraph.

Археологи виявили в печері Ліанг-Буа на індонезійському острові Флорес (де й мешкали гобіти) свідоцтва того, що люди розводили в ній багаття приблизно 41 тис. років тому.

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За останніми даними, гобіти вимерли близько 50 тис. років тому, проте дослідники вважають, що в майбутньому може бути доведено: перші кроманьйонці могли співіснувати з останніми представниками людини флоресської.

Раніше неподалік від місця проживання гобітів були знайдені останки їхніх предків, які, можливо, були ще менше в розмірах і жили сотні тисяч років тому.