Люди могли співіснувати з гобітами - вчені
13:03, 30 червня 2016Наука та IT
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Міжнародна команда археологів висунула гіпотезу: люди могли жити на одній території з людиною флоресським (гобітами), пише журнал Journal of Archaeological Science.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Telegraph.
Археологи виявили в печері Ліанг-Буа на індонезійському острові Флорес (де й мешкали гобіти) свідоцтва того, що люди розводили в ній багаття приблизно 41 тис. років тому.
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За останніми даними, гобіти вимерли близько 50 тис. років тому, проте дослідники вважають, що в майбутньому може бути доведено: перші кроманьйонці могли співіснувати з останніми представниками людини флоресської.
Раніше неподалік від місця проживання гобітів були знайдені останки їхніх предків, які, можливо, були ще менше в розмірах і жили сотні тисяч років тому.
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