Huawei вибачився за "оманливий" фотознімок
Китайський виробник смартфонів Huawei визнав, що в рекламі останньої моделі смартфона була допущена помилка, і вибачився перед клієнтами.
У соціальній мережі Google+ для просування останньої моделі смартфона Huawei була опублікована фотографія, підпис під якою обіцяв, що з новим смартфоном навіть зйомка фотографій при поганому освітленні стане задоволенням, передає Бі-бі-сі.
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Однак користувачі соцмережі виявили: метадані до опублікованій фотографії свідчать, що вона була зроблена за допомогою професійного фотоапарата Canon.
У заяві Huawei кажуть, що це випадкова помилка, за що компанія приносить свої вибачення. Пост у соцмережі з "неправильною" фотографією був видалений.
У 2012 році в таку неприємну ситуацію вже потрапляв конкурент Huawei японський виробник смартфонів Nokia: рекламний ролик з демонстрацією можливостей технології оптичної стабілізації в нових смартфонах, як виявилося, був знятий не на смартфон, а на професійну камеру.