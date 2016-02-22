Huawei анонсувала свій перший планшет-трансформер

При підключенні до док-станції пристрій можна використовувати як ноутбук, пише Lenta.ru. Планшет отримав дисплей в 12 дюймів з роздільною здатністю 2160 на 1440 точок. Товщина новинки схожа з iPhone 6 і становить 6,9 мм.

Читайте такожКитайський експерт розповів про особливості нового iPhone

Батареї, як запевняє виробник, повинно вистачити на 9 годин безперервного відтворення відео або 10 годин використання легких програм. З інших особливостей планшета виділяються порт USB Type-C і сенсор відбитка пальця.

MateBook буде випускатися з двома версіями операційної системи Windows 10 на вибір: Home і Pro. Також в залежності від модифікації будуть доступні планшети з процесорами Intel Core M3, M5 або M7.

Поставлятися MateBook буде з електронним стілусом MatePen, що розпізнає 2048 видів натискання. Крім того, аксесуар можна буде використовувати як лазерну указку, яка стане в нагоді для презентацій.

Планшет з аксесуарами будуть доступні в цьому році. За даними Huawei, вартість MateBook буде варіюватися від $700 до $1,6 тис. Клавіатура, стилус і док-станція до нього обійдуться в $130, $60 і $90 відповідно.