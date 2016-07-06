Вчені розрахували оптимальну тривалість погляду прямо в очі

Вчені відзначають, що погляд в очі відіграє важливу роль в соціальному житті: якщо дивитися занадто швидко, то виникає ризик здатися брехливим і недобросовісним, якщо занадто довго - надто наполегливим і або таким, що порушує приватне життя, передає Lenta.ru.

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Щоб дізнатися середню тривалість допустимого погляду, вчені зібрали 498 добровольців і попросили їх подивитися відеозапис, де актор дивиться прямо на них з екрану. Коли витримувати погляд ставало занадто незручно, учасники дослідження натискали кнопку.

В середньому оптимальна тривалість погляду «очі в очі» склала 3,3 секунди (плюс-мінус 0,7 секунди). На подив дослідників, тривалість погляду не залежала від таких фундаментальних факторів, як стать, психологічний тип особистості або привабливість особи. Більше всього на допустиму тривалість візуального контакту впливало розширення і звуження зіниць. Чим довше людина була готова витримувати погляд очі в очі, тим швидше у неї розширювалися зіниці.

У 2014 році нейробіологи з університету Джона Хопкінса виявили, що швидкість руху очей (очних саккад) пов'язана зі швидкістю прийняття рішень і з нетерплячістю. Виявилося, що швидкість саккад сильно корелює з нетерпінням: люди, у яких очі рухаються швидше, менш схильні чекати команди і більш схильні діяти.