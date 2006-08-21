Спеціальну версію Lexus SC430 випустили обмеженим тиражем (4 фото)

Компанія Pebble Beach випустила спеціальну обмежену версію автомобіля Lexus SC430.

Зовні спецверсія відрізняється елегантним перловим забарвленням кузова і 18-дюймовими колісними дисками на низькопрофільный гумі. Всередині салон купе SC430 Pebble Beach Edition обшитий яскраво червоною шкірою, а панель приладів оздоблена чорним полірованим кленовим деревом.

Машина має жорсткий доладний дах і може легко трансформуватися в кабріолет.

Версія SC430 Pebble Beach Edition вийде у виробництво у вересні 2006 року. Проте придбати цей ексклюзивний гламурний автомобіль вдасться не всім. Серію обмежать 400 штучним тиражем.

Утро.ру