Вчені визнали недостатнє вживання води причиною ожиріння

Це може стати аргументом на користь думки, що питна вода може допомогти в боротьбі з ожирінням, передає Lenta.ru. Автори роботи вивчили дані 9528 людей, які беруть участь у когортному дослідженні Nutrition Examination Survey. Виявилося, що високий індекс маси тіла пов'язаний з недостатньою гідратацією організму. При цьому приблизно третина людей від 18 до 64 років вживали малі кількості води. Дослідники відзначають, що їх результати не показують причинно-наслідковий взаємозв'язок між ожирінням і поганим постачанням тіла водою, оскільки вони ґрунтуються на показниках, оцінених тільки один раз на всьому протязі когортного дослідження.

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Вчені радять їсти більше фруктів, овочів та іншу їжу, що містить великі кількості води, щоб забезпечити достатню гідратацію організму. Проте вони підкреслюють, що необхідні подальші дослідження для з'ясування, чи дійсно постачання тіла водою може сприяти зменшенню ваги.