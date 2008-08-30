Китай другим після США створив надшвидкий суперкомп'ютер

У Китаї створено суперкомп`ютер, який здатний виконувати понад 100 трильйонів операцій за секунду, повідомляє місцева газета "Женьмінь Жібао". Він повинен входити до десятки найшвидших суперкомп`ютерів світу. Комп`ютер називається "Шугуан-5000" ("Світанок 5000") і розроблений спільно Інститутом обчислювальної техніки Академії наук Китаю і компанією "Шугуан".

Пікова обчислювальна потужність "Шугуана-5000" досягає 230 терафлопс. За методикою LINPACK, яка застосовується для вимірювання продуктивності суперкомп`ютерів, продуктивність становитиме близько 160 трильйонів операцій за секунду.

Китай став другою країною після США, яка змогла створити подібний суперкомп`ютер продуктивністю понад 100 терафлопс.

На початку 2008 року Китай повідомив про створення власного суперкомп`ютера загального призначення, обчислювальна потужність якого досягає трильйона операцій за секунду. Тоді ж вони заявили, що мають намір до кінця року створити комп`ютер з обчислювальною потужністю в 100 терафлопс. Наприкінці серпня китайці повідомили, що в 2010 році на основі власних процесорів Godson 3 складуть власний суперкомп`ютер потужністю в один петафлоп.

Поки що найпотужнішим суперкомп`ютером у світі є американський IBM Roadrunner, чия продуктивність трохи перевершує петафлоп.

Лента.ру