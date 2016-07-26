Сонцеліт Solar Impulse 2 завершив першу в світі навколосвітню подорож (фото, відео)

Про це повідомляється в Twitterпроекту.

«Solar Impulse 2 і Бертран Пікар успішно приземлилися в Абу-Дабі», - йдеться в повідомленні.

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Літак на чистій енергії Сонця стартував 9 березня 2015 року з арабської Абу-Дабі, його позмінно вели два пілоти Бертран Пікар і Андре Боршберг. Переліт з Каїра в Абу-Дабі - завершальний і 17-й за рахунком.