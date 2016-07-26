Сонцеліт Solar Impulse 2 завершив першу в світі навколосвітню подорож (фото, відео)
04:48, 26 липня 2016Наука та IT
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Літак на сонячній енергії Solar Impulse 2 завершив свій дводенний етап кругосвітньої подорожі, вдало приземлився в Абу-Дабі.
Solar Impulse 2 і Бертран Пікар успішно приземлилися в Абу-Дабі / twitter.com/solarimpulse
Про це повідомляється в Twitterпроекту.
«Solar Impulse 2 і Бертран Пікар успішно приземлилися в Абу-Дабі», - йдеться в повідомленні.
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Літак на чистій енергії Сонця стартував 9 березня 2015 року з арабської Абу-Дабі, його позмінно вели два пілоти Бертран Пікар і Андре Боршберг. Переліт з Каїра в Абу-Дабі - завершальний і 17-й за рахунком.
Солнцелет / twitter.com/solarimpulse
Фото / twitter.com/solarimpulse
#Si2 & @bertrandpiccard successfully landed in Abu Dhabi, proving #futureiscleanpic.twitter.com/KBvlnwi4Mh— SOLAR IMPULSE (@solarimpulse) 26 липня 2016 р.
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