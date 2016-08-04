Археологи вперше в Україні знайшли ливарню часів трипільскої культури

Про це у Facebook повідомила Кам'янець-Подільська архітектурно-археологічна експедиція.

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"Ливарню віком 3800-3600 років до н.е. знайдено у серці Кам'янця-Подільського, на Польському ринку" ,- йдеться у повідомленні.

"Вперше в Україні виявлена металообробна майстерня трипільської культури. В розкопі на площадці виявлено 3 фрагменти тігелів. 6 фрагментів мідних пластин . Мідний шлак та кістки на яких є сліди міді", - розповів автор відкриття.

Північна частина Польського ринку, як і його периметр, ніколи не забудовувались. У цій частині міста є непорушений культурний шар. Це не перший майданчик того часу, який досліджували в межах цієї частини Польського ринку. Матеріали на фото виявлені in situ, при розбірці майданчика.