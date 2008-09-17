Армія США замовила нейрошоломи

Армія США уклала контракт з групою науковців з університетів Каліфорнії, Меріленду та Карнегі-Меллона на розробку нейрошолома, здатного зчитувати імпульси головного мозку і передавати їх у вигляді мовних повідомлень іншим військовослужбовцям. Як повідомляє американський журнал Time, у більш віддаленій перспективі на основі таких технологій планується створити системи управління зброєю за допомогою думки.

Підписаний контракт розрахований на п`ять років. Його вартість - 4 мільйони доларів. На першому етапі реалізації проекту передбачається створення апаратних засобів для прочитування нервових імпульсів, які супроводжують розумову активність людини, а також програмного забезпечення, здатного трансформувати такі імпульси в мовні повідомлення.

Розробка нових технологій, які донедавна здавалися науковою фантастикою, стала можливою завдяки стрімкому розвиткові комп`ютерної техніки і значним успіхам у вивченні головного мозку.

Зазначмо, що подібні системи створюються і в цивільному секторі. Зокрема, американська компанія Emotiv Systems планує влітку 2009 року почати продаж нейрошоломів EPOC для управління комп`ютерними іграми на основі аналізу енцефалограми.

Військова розробка буде досконалішою і, як очікується, надійде на озброєння тільки за 10-20 років. Планується, що повідомлення відтворюватимуться голосом людини, яка їх передає. При цьому одержувач зможе ідентифікувати його місцезнаходження. Нагадаємо також, що в червні ц.р. Пентагон підписав контракт з науково-виробничим консорціумом на чолі з компанією Northrop Grumman на створення нейро-оптичної системи, здатної на основі аналізу активності головного мозку розпізнавати приховану небезпеку на великій відстані і заздалегідь попереджати про неї військовослужбовців.

Лента.ру