Американці створили безпілотний паливозаправник

Американська компанія Sargent Fletcher створила безпілотний паливозаправник і готується до його випробувань. Як повідомляє Aviation Week, польоти виконуватимуться на полігоні Юма в штаті Арізона.

У випробуваннях автономної системи дозаправки в повітрі, які триватиме протягом тижня, буде задіяний другий безпілотник з штангою-паливоприймачем. Планується, що за командою з землі він виконає зближення із заправником, керуючись сигналами GPS.

На відстані 9 метрів інфрачервоні датчики на штанзі безпілотника захоплять випромінення стикувального конуса штанги паливоприймача. Подальше зближення триватиме в автономному режимі аж до контакту двох штанг. Безпосереднє перекачування палива під час випробувань не передбачене.

Раніше безпілотники спільні польоти не виконували. Тактико-технічні характеристики апаратів за винятком розмаху крила - 1,8 метра - не наводяться.

Контракт на розробку автономної системи дозаправки в повітрі був підписаний компанією Sargent Fletcher з Дослідницькою лабораторією ВПС США в серпні 2004 року.

Лента.ру