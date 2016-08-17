Новий дизайн ВКонтакте увімкнули для всіх користувачів

Новий дизайн російської соціальної мережі, який в режимі добровільного тестування був запущений першого квітня, сьогодні остаточно ввели для всіх користувачів. Про це йдеться у блозі ВКонтакте.

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Розробники відзначають, що робота над редизайном велася протягом півтора років.

"Протягом чотирьох з половиною місяців ми вивчали побажання користувачів і внесли понад 2500 дрібних і великих виправлень. В процесі створення нового дизайну ми усунули велику кількість помилок, що поліпшило стабільність роботи сайту. Були переписані всі розділи, завдяки чому ВКонтакте став працювати швидше, ніж раніше", - повідомили в соцмережі.

Розробники відмовилися від застарілої технології Flash і перейшли до HTML5, тому аудіо - та відеоплеєри тепер працюють в сучасних мобільних браузерах.

"Ми впровадили кілька інструментів, щоб зробити сайт доступним для людей з проблемами зору, і продовжуємо працювати в цьому напрямку", - додали у ВКонтакті.