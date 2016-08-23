Японці запропонували використовувати електронні відходи для виготовлення медалей Олімпіади-2020

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням Engadget.

Зазначається, що більша частина одержуваних за допомогою переробки металів вже використовується для виробництва нової техніки. Для здійснення свого проекту організаторам Олімпіади доведеться залучати партнерів, які організовують збір та переробку електронних відходів.

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Автори ініціативи вважають, що проект дозволить кожному жителю Японії, щоб допомогти в підготовці країни до Олімпійських ігор.

Раніше Apple випустила ролик, в якому голосовий помічник Siri зустрічається з роботом Liam, що відповідає за розбирання пристроїв.