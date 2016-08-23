Японці запропонували використовувати електронні відходи для виготовлення медалей Олімпіади-2020
20:00, 23 серпня 2016Наука та IT
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Організатори літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо задумалися про використання дорогоцінних металів, отриманих з перероблених електронних пристроїв, для виготовлення призових медалей.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням Engadget.
Зазначається, що більша частина одержуваних за допомогою переробки металів вже використовується для виробництва нової техніки. Для здійснення свого проекту організаторам Олімпіади доведеться залучати партнерів, які організовують збір та переробку електронних відходів.
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Автори ініціативи вважають, що проект дозволить кожному жителю Японії, щоб допомогти в підготовці країни до Олімпійських ігор.
Раніше Apple випустила ролик, в якому голосовий помічник Siri зустрічається з роботом Liam, що відповідає за розбирання пристроїв.
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